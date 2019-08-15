В Воронеже автохама наказали за парковку на тротуаре штрафом в 1000 рублей
Воронежским полицейским наказывать нарушителей ПДД помогает интернет. Очередной факт правоохранители «подсмотрели» в соцсетях, где неравнодушные воронежцы опубликовали снимок стоящей на тротуаре иномарки.
8 августа примерно в 11.45 водитель автомобиля Nissan X-Trail парковался на тротуаре возле дома № 14а по улице Комиссаржевской. 62-летнему мужчине выписали штраф 1000 рублей за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Сотрудники Госавтоинспекции просят горожан сообщать о фактах нарушений ПДД в дежурную часть ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU