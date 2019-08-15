В Воронеже автохама наказали за парковку на тротуаре штрафом в 1000 рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-15T10:48:29+03:00

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Воронежским полицейским наказывать нарушителей ПДД помогает интернет. Очередной факт правоохранители «подсмотрели» в соцсетях, где неравнодушные воронежцы опубликовали снимок стоящей на тротуаре иномарки.

8 августа примерно в 11.45 водитель автомобиля Nissan X-Trail парковался на тротуаре возле дома № 14а по улице Комиссаржевской. 62-летнему мужчине выписали штраф 1000 рублей за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции просят горожан сообщать о фактах нарушений ПДД в дежурную часть ГИБДД по телефонам 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU