Воронежцы станцуют уличное танго
Присоединиться к флешмобу можно в Кольцовском сквере
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Столица Черноземья присоединится к флешмобу #ЗА_танго, который пройдет в один день по всей стране - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.17 августа в 70 городах России танцоры аргентинского танго выйдут на улицы, чтобы познакомить жителей с этим страстным танцем.
В Воронеже флешмоб традиционно пройдет в Кольцовском сквере. Начнут его профессиональные танцоры, к которым зовут присоединиться всех желающих. Будут играть живьем музыканты. Организаторы обещают непринужденную атмосферу.
Начало в 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU