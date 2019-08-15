2019-08-15T10:13:23+03:00
Звезды

Воронежцы станцуют уличное танго

Присоединиться к флешмобу можно в Кольцовском сквере
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Столица Черноземья присоединится к флешмобу #ЗА_танго, который пройдет в один день по всей стране - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.17 августа в 70 городах России танцоры аргентинского танго выйдут на улицы, чтобы познакомить жителей с этим страстным танцем.

В Воронеже флешмоб традиционно пройдет в Кольцовском сквере. Начнут его профессиональные танцоры, к которым зовут присоединиться всех желающих. Будут играть живьем музыканты. Организаторы обещают непринужденную атмосферу.

Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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