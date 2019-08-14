Воронежский «Буран» снова обыграл «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород)

14 Авг. 22:03 2019-08-14T22:04:58+03:00

На этот раз на турнире «Кубок Дизеля-2019»

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В стартовом матче «Кубка Дизеля-2019», стартовавшего в Пензе в среду, 14 августа, «Буран» одолел нижегородское «Торпедо-Горький».

Счет в матче открыл в самом конце первого периода Ковалев с подачи Акиньшина. «Буран» ухитрился забить гол в меньшинстве после быстрой контратаки. Правда почти тут же Милехин счет сравнял. Ураганная концовка – под стать неофициальному названию нашей команды.

Впрочем, последнее слово осталось за воронежцами. Во втором периоде на 25 минуте Акиньшин после передачи Аноховского показал, что может сделать гол и в большинстве – 2:1. До конца игры счет не изменился. Напомним, в недавнем турнире на призы главы администрации Тамбовской области «Буран» тоже обыграл «Торпедо-Горький» - 4:0. Удобный, получается, для наших хоккеистов соперник!

Следующий матч на турнире «Буран» проведет 16 августа. «Ураганные» сразятся с ХК «Рязань». Игра начнется в 13.00. 17 августа «Бурану» предстоит матч с хозяевами турнира – пензенским «Дизелем». Начнется он в 17.00. И, наконец, 18-го «ураганные» встретятся с привычным в это межсезонье соперником - ХК «Тамбов». Игра начнется в 12.00

ИСТОЧНИК KP.RU