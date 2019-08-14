2019-08-14T21:15:48+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» проиграл «Армавиру» и опустился на последнее место

Во втором тайме гости реализовали оба своих опасных моментов, а хозяева - ни одного
Юрий КОЗЛОВ
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"Факел" атаковал много, но безрезультатно."Факел" атаковал много, но безрезультатно.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В первом тайме «Факел» играл активно, но вот остроты у ворот «Армавира» создавал мало. Пожалуй, самый опасный момент создали Воробьев с Хлебородовым на 16 минуте. Капитан «Факела», ворвавшийся в штрафную гостей с левого фланга, хлестко ударил в ближний угол. Однако вратарь «Армавира» Матюша успел среагировать. А после этого голкипер гостей отразил и удар Хлебородова, добивавшего мяч с острого угла.

Во втором тайме на 51 минуте Калмыков показал игрокам «Факела», как надо реализовывать голевые моменты. Получив пас от Полякова, он так же, как и Воробьев вбежал в штрафную с левого фланга и ударил в ближний от Ермакова угол. Только сделал это лучше, чем наш капитан. Ермаков был бессилен – 0:1.

Вышедший на замену Букия мог спасти игру. Получив мяч в штрафной «Армавира», он имел время прицелиться, но ударил, хотя и точно, но несильно. Голкипер гостей угрозу ликвидировал. И очень скоро за загубленный момент «Факел» был наказан. На 72 минуте Падерин получил мяч в штрафной хозяев поля, раскачал защитников и классно ударил в дальний угол – 0:2.

После этого поражения «Факел» рухнул на последнее 20 место лишь с пятью очками в активе. Впереди снова сложный выезд. 18 августа «Факел» во Владивостоке встречается с «Лучем», занимающем 10 место. Игра начнется в 10 часов по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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