В воронежских школах задерживали детям зарплату
Подработка на летние каникулы - это очень хорошо. Но только в том случае, если за нее вовремя платят. Определенные проблемы с этим были сразу у нескольких школ Воронежа.
Как сообщают в областной прокуратуре, школы 102, 62, 20, гимназия имени А.В. Кольцова заключили договоры с Центром занятости населения "Молодежный". Учебные заведения трудоустроили 81 несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет. Ребят задействовали в качестве подсобных рабочих по уборке и благоустройству школы и ее территории.
Однако в документах прокуроры нашли массу нарушений. Не было указано, на каких условиях принимают школьников, какой у них режим труда и отдыха. Но, самое интересное, выплата зарплаты при увольнении производилась школами несвоевременно
Директора учебных заведений получили представления, а школы - предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав.
ИСТОЧНИК KP.RU