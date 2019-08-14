В воронежских школах задерживали детям зарплату

СЕГОДНЯ 20:18 2019-08-14T20:18:04+03:00

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Подработка на летние каникулы - это очень хорошо. Но только в том случае, если за нее вовремя платят. Определенные проблемы с этим были сразу у нескольких школ Воронежа.

Как сообщают в областной прокуратуре, школы 102, 62, 20, гимназия имени А.В. Кольцова заключили договоры с Центром занятости населения "Молодежный". Учебные заведения трудоустроили 81 несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет. Ребят задействовали в качестве подсобных рабочих по уборке и благоустройству школы и ее территории.

Однако в документах прокуроры нашли массу нарушений. Не было указано, на каких условиях принимают школьников, какой у них режим труда и отдыха. Но, самое интересное, выплата зарплаты при увольнении производилась школами несвоевременно

Директора учебных заведений получили представления, а школы - предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав.

ИСТОЧНИК KP.RU