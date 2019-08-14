2019-08-14T18:15:29+03:00
Происшествия

Чтобы уличить "веселого фермера" из Воронежской области, полицейские пригласили растениевода

Специалист вынес вердикт, что конопля на участке выросла не сама по себе
Виктор ПАВЛОВ
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Полицейские Грибановского района пришли в гости к 38-летнему местному жителю. Его заподозрили в культивировании конопли. Стражи порядка провели обыск и нашли 25 кустов запрещенного растения.

- Приглашенный на место специалист в области растениеводства заключил, что данные растения действительно культивировались, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Обыски прошли и в квартире мужчины, которую тот арендовал в Воронеже. Там нашли более 100 граммов "травки". Теперь "веселого фермера" будут судить сразу по двум статьям УК РФ: за незаконное культивирование растений и незаконное хранение наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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