Чтобы уличить "веселого фермера" из Воронежской области, полицейские пригласили растениевода
Полицейские Грибановского района пришли в гости к 38-летнему местному жителю. Его заподозрили в культивировании конопли. Стражи порядка провели обыск и нашли 25 кустов запрещенного растения.
- Приглашенный на место специалист в области растениеводства заключил, что данные растения действительно культивировались, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.
Обыски прошли и в квартире мужчины, которую тот арендовал в Воронеже. Там нашли более 100 граммов "травки". Теперь "веселого фермера" будут судить сразу по двум статьям УК РФ: за незаконное культивирование растений и незаконное хранение наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU