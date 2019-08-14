2019-08-14T17:37:04+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить директора, обманувшего государство на 5 миллионов

Он наврал в отчетности налоговикам и снизил выплаты своей организации в казну на эту сумму
Юрий КОЗЛОВ
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Из-за махинации директора бюджет недополучил 5 миллионов рублей.Из-за махинации директора бюджет недополучил 5 миллионов рублей.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 35-летнего директора коммерческой организации.

По данным следствия, мужчина внес в налоговую отчетность своего предприятия, оказывающего логистические услуги в сфере грузоперевозок, за 2-4 кварталы 2017 года ложные сведения, по которым его фирма получила права на уменьшение НДС. В итоге бюджет недополучил 5 миллионов рублей. Махинацию раскрыли полицейские и налоговики, которые передали материалы против директора в Следственный комитет.

- На предварительном следствии директор организации свою вину не признал, - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Валерий Смольянинов. - Однакое ее подтверждают показания свидетелей, заключения экономических судебных экспертиз, материалы, предоставленные нашими коллегами из полиции, протоколы обысков и выемок документов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере». Директору грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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