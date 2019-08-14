2019-08-14T17:42:03+03:00
Происшествия

В Воронеже сексуальный маньяк через четыре месяца после выхода из тюрьмы надругался над двумя девушками

Одна из них – несовершеннолетняя
Юрий КОЗЛОВ
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Одна из девушек подала в интернет объявление о продаже платья и напоролась на насильника.Одна из девушек подала в интернет объявление о продаже платья и напоролась на насильника.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 46-летнего рецидивиста.

Серийного насильника выпустили из тюрьмы 29 декабря 2018 года. Четыре месяца он не делал ничего криминального (или не попадался). А утром 8 мая 2019 года в Левобережном районе проследил за 17-летней девушкой, заходившей в подъезд, пошел за ней до ее квартиры. Потом втолкнул ее туда, изнасиловал и надругался иным способом, украл золотые украшения и деньги и убежал. Жертва насильника пошла в полицию, с ее слов нарисовали портрет преступника.

Через десять дней в полицию пришла 20-летняя девушка, тоже живущая в Воронеже. Она рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже платья, к нему прикрепила фото младшей сестры. Ей позвонил мужчина, который сказал, что хочет посмотреть вещь, чтобы подарить своей родственнице. Неопытная продавщица неосторожно сказала незнакомцу адрес, чтобы он пришел и посмотрел платье. В квартире «покупатель» напал на нее, начал душить, заставил отдать золото и деньги и к тому же надругался. В полиции и эта пострадавшая также подробно рассказала, как выглядел преступник.

Сотрудники Следственного комитета и полицейские вскоре установили личность насильника. Им оказался тот самый 46-летний рецидивист. Узнали его, сличив фотографию с портретом, составленным со слов 17-летней девушки. Преступника поймали на квартире, где он нашел себе приют. Его доставили в следственный отдел. Пригласили обеих его жертв, те опознали насильника.

- Часть похищенного имущества девушек у рецидивиста изъяли. Его арестовали. При предъявлении окончательного обвинения мужчина свою вину признал частично. Однако показания потерпевших и свидетелей, заключения судебных экспертиз позволяют доказать и те эпизоды преступлений, от которых он отпирается. - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Юрий Шустов. – В суде рецидивисту придется отвечать по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», по ч.2 и ч.3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

Учитывая криминальное прошлое насильника, он может на этот раз отправиться в тюрьму очень надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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