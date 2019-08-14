Двое воронежцев смогли обмануть банкомат

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-14T17:04:47+03:00

Теперь ответят по уголовной статье

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Силовики изучают видеозаписи, на которых запечатлены удивительно наглые люди. Двое подходят к банкомату, расположенному на улице Хользунова, начинают снимать деньги с карты. Один удерживает купюры, другой хватает крышку приемного устройства. В итоге банкомат фиксирует сбой, и деньги - 4600 рублей - возвращаются на карту.

Казалось бы, эти парни открыли идеальный способ заработка. Но увы, правоохранители - другого мнения.

- Во время проверочных мероприятий сотрудниками службы безопасности банка найдена дебиторская задолженность по операции, - говорят в прокуратуре областной. - Установлен один из мужчин, проводивших указанные операции. Ведется следствие,

Известно, что в отношении обманщиков возбудили дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с помощью электронных средств платежа).

ИСТОЧНИК KP.RU