Двое воронежцев смогли обмануть банкомат
Силовики изучают видеозаписи, на которых запечатлены удивительно наглые люди. Двое подходят к банкомату, расположенному на улице Хользунова, начинают снимать деньги с карты. Один удерживает купюры, другой хватает крышку приемного устройства. В итоге банкомат фиксирует сбой, и деньги - 4600 рублей - возвращаются на карту.
Казалось бы, эти парни открыли идеальный способ заработка. Но увы, правоохранители - другого мнения.
- Во время проверочных мероприятий сотрудниками службы безопасности банка найдена дебиторская задолженность по операции, - говорят в прокуратуре областной. - Установлен один из мужчин, проводивших указанные операции. Ведется следствие,
Известно, что в отношении обманщиков возбудили дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с помощью электронных средств платежа).
ИСТОЧНИК KP.RU