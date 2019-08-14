"Киа" разнесла "Ситроен" и перевернулась в Воронеже: трое пострадавших

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-14T15:42:22+03:00

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Сегодня, 14 августа, примерно в 10.30 в Воронеже произошла жесткая авария. ДТП случилось на улице Ленинградской. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

20-летний водитель на "Киа-Рио" двигался по улице Серова в сторону Ленинского проспекта. По направлению к улице Брусилова шел "Ситроен С5", за рулем которого был 48-летний местный житель. На перекрестке они столкнулись. "Киа" снесла переднюю часть "Ситроена" и перевернулась.

- Водитель и два пассажира "Киа" доставлены в больницу с травмами. - говорят в полиции. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU