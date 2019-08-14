В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за 35-градусной жары
Сотрудники Воронежского гидрометцентра отправили в МЧС информацию о том, что в нашем регионе ожидается сильная жара – до 35 градусов - до конца 14 августа и днем 15-го. Работники ведомства чрезвычайных ситуаций, как всегда в таких случаях, объявили штормовое предупреждение.
В этом году жара особенно опасна резким перепадом температур. Метеочувствительным людям будет трудно перестроиться с прохлады, царившей в нашей области весь июль и почти половину августа, на духоту. Сотрудники МЧС напоминают простые меры предосторожности:
- по возможности реже выходите на улицу
- нужно побольше пить воду и фруктовые соки (при этом исключить из рациона сладкие напитки и алкоголь)
- не изнуряйте себя физическими упражнениями
- не оставляйте детей и животных закрытыми в машинах
- принимайте прохладный душ или ванну, делайте холодные компрессы или обертывания, используйте для этого мокрые холодные полотенца
- не стесняйтесь навещать пожилых и больных одиноких людей, возможно, им нужна помощь
Если вы почувствовали себя плохо:
- при головокружении, слабости, тревоге, сильной жажде и головной боли как можно скорее найдите прохладное место, отдохните и измерьте температуру
- выпейте воды или фруктового сока, чтобы восполнить потерю жидкости;
- если у вас болезненные мышечные спазмы (чаще всего они возникают в ногах, руках или в животе), выпейте раствор для нормализации минерального обмена, содержащий электролиты;
- если тепловые спазмы не прекращаются более часа, вызывайте скорую. То же делайте при возникновении необычных для вас неприятных симптомов.
В случае ЧП звоните 101, 112 или по телефону доверия – 8(473) 277-99-00. Звонки принимают круглосуточно, они бесплатные.
ИСТОЧНИК KP.RU