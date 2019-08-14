2019-08-14T15:29:25+03:00
Общество

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за 35-градусной жары

Такое пекло нам пророчат синоптики в течение ближайших полутора суток
Юрий КОЗЛОВ
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В это лето нас бросает то в жар, то в холод. Наступила очередь жары.В это лето нас бросает то в жар, то в холод. Наступила очередь жары.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники Воронежского гидрометцентра отправили в МЧС информацию о том, что в нашем регионе ожидается сильная жара – до 35 градусов - до конца 14 августа и днем 15-го. Работники ведомства чрезвычайных ситуаций, как всегда в таких случаях, объявили штормовое предупреждение.

В этом году жара особенно опасна резким перепадом температур. Метеочувствительным людям будет трудно перестроиться с прохлады, царившей в нашей области весь июль и почти половину августа, на духоту. Сотрудники МЧС напоминают простые меры предосторожности:

- по возможности реже выходите на улицу

- нужно побольше пить воду и фруктовые соки (при этом исключить из рациона сладкие напитки и алкоголь)

- не изнуряйте себя физическими упражнениями

- не оставляйте детей и животных закрытыми в машинах

- принимайте прохладный душ или ванну, делайте холодные компрессы или обертывания, используйте для этого мокрые холодные полотенца

- не стесняйтесь навещать пожилых и больных одиноких людей, возможно, им нужна помощь

Если вы почувствовали себя плохо:

- при головокружении, слабости, тревоге, сильной жажде и головной боли как можно скорее найдите прохладное место, отдохните и измерьте температуру

- выпейте воды или фруктового сока, чтобы восполнить потерю жидкости;

- если у вас болезненные мышечные спазмы (чаще всего они возникают в ногах, руках или в животе), выпейте раствор для нормализации минерального обмена, содержащий электролиты;

- если тепловые спазмы не прекращаются более часа, вызывайте скорую. То же делайте при возникновении необычных для вас неприятных симптомов.

В случае ЧП звоните 101, 112 или по телефону доверия – 8(473) 277-99-00. Звонки принимают круглосуточно, они бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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