14 сентября воронежцы отметят 80-летие Коминтерновского района

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-14T15:06:46+03:00

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В Коминтерновском районе Воронежа завершается подготовка к юбилею. В этом году ему исполняется 80 лет. Праздник состоится 14 сентября, а центром юбилейных мероприятий станет парк «Победы», расположенный на одноименном бульваре в районе дома №23б.

- В парке будет развернута выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества «Мы живем в Коминтерновском районе». Вниманию гостей праздника будет представлена разнообразная интересная тематическая концертно-поздравительная программа, посвященная юбилею района, в которой будет выступления лучших творческих коллективов, награждение ветеранов войны и труда, юбиляров, победителей районного конкурса по благоустройству прилегающей территории и многое другое, - рассказали организаторы.

На днях в управе прошло заседание организационного комитета, на котором в числе прочего большое внимание уделили и обеспечению безопасности горожан в ходе торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU