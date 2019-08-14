Воронежский гаишник завоевал еще два золота Всемирных игр полицейских и пожарных

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-14T14:51:44+03:00

Вадим Фетисов (в середине) на пьедестале заплыва на 50 метров брассом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В последний день соренований XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных, проходивших в китайском городе Ченду, два золота завоевал наш земляк, инспектор ГИБДД Вадим Фетисов.

Наш спортсмен был лучшим на двух 50-метровках – брассом и вольным стилем. В первом случае компанию на пьедестале ему составили пловцы из Испании и Китая, во втором – Китая и Австралии. Также стало известно о том, что 12 августа Фетисов завоевал бронзовую медаль в комбинированной эстафете в составе сборной России (в каждой команде выступали два мужчины и женщина).

Напомним, в активе воронежского спортсмена также золото 100-метровки брассом и три бронзы – на дистанции 50 метров баттерфляем, 100-метровке вольным стилем, а также в еще одной комбинированной эстафете.

Вадим Фетисов показал на соревнованиях в Китае еще и свою универсальность – медали он завоевал в трех стилях плавания.

ИСТОЧНИК KP.RU