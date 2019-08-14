В Воронеже ревнивец так избил соперника, что у того разорвались внутренние органы

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-14T13:45:14+03:00

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Большими проблемами для здоровья закончилась для 24-летнего воронежца встреча в одном из питейных заведений Левобережного района со своей знакомой и сопровождавшим ее молодым человеком. Перепалка между мужчинами, не поделившими даму сердца, закончилась дракой. Сильнее в ней оказался новый 25-летний кавалер дамы, ставшей яблоком раздора. Он измолотил соперника кулаками по голове, спине и животу. В итоге, когда пострадавший мужчина пришел в больницу, у него диагностировали закрытый разрыв органов брюшной полости.

Врачи сообщили полицейским о криминальном характере травм поступившего пациента. Стражи порядки установили примерную картину драки, посмотрев на записи видеокамер. Вскоре они задержали 25-летнего воронежца в арендуемой им квартире. В отделе полиции он признал свою вину. Его отправили в следственный изолятор.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU