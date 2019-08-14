Воронежец отдал 109 тысяч «полицейскому», пообещавшему компенсацию за поддельные лекарства

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-14T12:56:44+03:00

Воронежцы за сутки перечислили мошенникам около 150 тысяч рублей. Фото: из архива «КП»

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59-летний воронежец пострадал от собственной доверчивости. На его телефон позвонил неизвестный мужчина, назвавший себя сотрудником полиции. Собеседник сообщил потерпевшему, что ему положена денежная компенсация за купленные ранее лекарственные препараты, оказавшиеся подделкой. Правда, для получения компенсации нужно оплатить издержки в размере 109 рублей. Не задумываясь, воронежец перевел требуемую сумму по указанным собеседником реквизитам. Когда в назначенное время деньги на счет потерпевшего не поступили, он обратился в полицию.

В другом случае воронежца «развели» под предлогом получения кредита на выгодных условиях.

По заявлениям горожан возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU