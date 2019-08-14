В Воронеже в столкновении двух автомобилей пострадала месячная малышка

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-14T12:23:57+03:00

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Во вторник, 13 августа, на улице 45-ой Стрелковой Дивизии столкнулись автомобили Опель Корса и Киа Спектра. В первом авто а автолюльке находилась месячная девочка. В результате аварии малышка получила ушиб брюшной полости. С места аварии врачи забрали ее в детскую больницу. Кроме девочки в ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что использование автолюлек и автокресел при перевозке детей обязательны, они спасают жизнь малышам и защищают их от серьезных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU