В Воронеже в столкновении двух автомобилей пострадала месячная малышка
Девочку доставили в больницу
У девочки травма животаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
Во вторник, 13 августа, на улице 45-ой Стрелковой Дивизии столкнулись автомобили Опель Корса и Киа Спектра. В первом авто а автолюльке находилась месячная девочка. В результате аварии малышка получила ушиб брюшной полости. С места аварии врачи забрали ее в детскую больницу. Кроме девочки в ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что использование автолюлек и автокресел при перевозке детей обязательны, они спасают жизнь малышам и защищают их от серьезных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU