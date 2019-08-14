В ночном ДТП на воронежской трассе погиб водитель «шестерки»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-14T11:04:52+03:00

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В половине второго ночи 14 августа на автодороге «Павловск - Бутурлиновка» в Воронежской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным полиции, 28-летний водитель ВАЗ-2106 не выдержал дистанцию с движущимся перед ним автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 48-летнего местного жителя и допустил столкновение. Удар был такой силы, что молодой водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

Всего в минувшие сутки на трассах области зарегистрировано 129 аварий, 81 из них – в областном центре. В ДТП пострадали шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU