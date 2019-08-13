В Воронежской области отремонтировали девять мостов
Власти отрапортовали о завершении ремонта мостов в восьми районах области – Павловском, Таловском, Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском, Острогожском, Новохоперском и Верхнехавском. Сотрудники регионального департамента дорожной деятельности вместе с общественниками сейчас проверяют, насколько хорошо были сделаны работы.
Порадовавшись за область, надо заметить, что скоро и Воронежу предстоит ремонт двух мостов – у остановки «Работница» и на улице 9 Января. Особенно жутко сейчас выглядит последний. Его и планируют ремонтировать в ближайшем будущем, у «Работницы» время терпит.
Напомним также, что водители уже обнаружили «косяк» в ремонте Северного моста, из-за которого все лето на подъезде к нему образуются жуткие пробки.
ИСТОЧНИК KP.RU