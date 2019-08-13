В Воронежской области отремонтировали девять мостов

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-13T18:30:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти отрапортовали о завершении ремонта мостов в восьми районах области – Павловском, Таловском, Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском, Острогожском, Новохоперском и Верхнехавском. Сотрудники регионального департамента дорожной деятельности вместе с общественниками сейчас проверяют, насколько хорошо были сделаны работы.

Порадовавшись за область, надо заметить, что скоро и Воронежу предстоит ремонт двух мостов – у остановки «Работница» и на улице 9 Января. Особенно жутко сейчас выглядит последний. Его и планируют ремонтировать в ближайшем будущем, у «Работницы» время терпит.

Напомним также, что водители уже обнаружили «косяк» в ремонте Северного моста, из-за которого все лето на подъезде к нему образуются жуткие пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU