2019-08-13T15:20:17+03:00
Общество

В Воронеже вместе с киосками снесли две остановки

Одна из них была расположена рядом с бывшим магазином «Морава», другая – неподалеку от него
Юрий КОЗЛОВ
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В редакцию «КП-Воронеж» позвонила жительница Советского района. Пожилая женщина пожаловалась, что снесли две остановки общественного транспорта, располагавшиеся друг за другом, – «Морава» и «Трикотажное ателье». Так что негде присесть в ожидании маршрутки ни пенсионерам, ни детям.

- Дело в том, что эти остановки составляли единое целое с киосками, стоявшими в этих местах незаконно, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – Поэтому их и снесли вместе. Строительство новых остановок сотрудники управы Советского рафона могут внести в план работ не раньше 2020 года. Но и для этого местным жителям нужно проявить инициативу. Можно оформить заявку на эти работы, обратившись на электронную приемную городской администрации (ссылка на нее расположена в нижней части сайта мэрии рядом с разделом «Контактная информация»). Можно пойти и более традиционным путем: написать письмо: 394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 10, либо прийти на прием в управу Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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