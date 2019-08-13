2019-08-13T10:13:56+03:00
Общество

У жительницы Воронежской области в дороге от машины отлетело колесо

Автомобилистка испугалась и не знала, как продолжить путь, спасли ее полицейские
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
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В воронежских автошколах не учат матчасти. В итоге водители зачастую не ведают, что творится под капотом или не могут сами поменять колесо. Накануне, сотрудники Госавтоинспекции спасли в похожей ситуации автоледи. В Хохольском районе на автодороге «Воронеж-Луганск» полицейские обнаружили стоящую на обочине без левого переднего колеса «Митсубиси», а рядом испуганную молодую женщину.

24-летняя автомобилистка рассказала патрульным, что вместе с матерью и своим ребенком возвращалась домой в Семилукский район, когда у машины во время движения отлетело колесо. Никто не пострадал, но у машины повредило кузов. К тому же женщина сильно испугалась и не знала, что делать.

Сотрудники ГИБДД нашли на обочине колесо, установили его, сняли с автомобиля поврежденный подкрылок, который мешал открыть водительскую дверь и затруднял движение колеса. И автомобилистка продолжила путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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