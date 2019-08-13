На окраине Воронежа собачник нашел полуразложившийся труп

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-13T09:47:44+03:00

Тело мужчины обнаружили в лесополосе у больницы

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Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения в лесополосе в Железнодорожном районе трупа. Полуразложившееся тело мужчины нашел 9 августа недалеко от больницы «Электроника» гулявший с собакой горожанин.

Правоохранители проверяют, является ли смерть криминальной. Как погиб мужчина, предстоит выяснить судмедэкспертизе, сообщили в региональном следственном управлении СК России. Пока личность умершего не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU