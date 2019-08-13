С 18-летием: в Воронеже снова подсветят телебашню

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-13T08:32:02+03:00

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13 августа Российская телевизионная и радиовещательная сеть отметит свое 18-тилетие. По такому случаю воронежцев ждет сюрприз: в вечернее время подсветят телебашню. Объект будет сиять красочными огнями два часа - с 21.00 до 23.00.

До этого воронежцы любовались иллюминацией башни на День Победы.

Архитектурно-художественная подсветка появилась на воронежской телебашне в конце 2018 года. Декор, состоящий из 4,5 тыс лампочек, обошелся в 7,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU