2019-08-12T19:23:50+03:00
Общество

Воронежская узница концлагеря живет в доме, где течет с потолка и рушатся стены

Женщина пожаловалась мэру на условия проживания
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Жительница улицы Загородной Валентина Калугина пришла на прием к мэру Воронежа Вадиму Кстенину, потеряв всякую надежду на улучшение условий проживания. В квартире ветерана труда, бывшей узницы концлагеря с потолка течет дождевая вода, а от постоянной сырости разрушаются стены. Однако в 216 году городская комиссия признала дом 1955 года постройки пригодным для проживания и отказала жильцам в расселении. Сейчас он включен в адресный перечень домов муниципальной программы «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж».

В 2017 году, по словам чиновников, только одна из квартир была признана непригодной – в ней несущие конструкции грозили рухнуть на жильцов. Собственникам предоставили другое жилье.

Выслушав Валентину Калугину, Вадим Кстенин распорядился провести экспертизу состояния квартиры заявительницы и поручил руководителю управления жилищных отношений оказать женщине содействие в подготовке всех необходимых документов для обращения в городскую межведомственную комиссию для дальнейшего рассмотрения вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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