В Воронежской области проходят масштабные комплексные мобилизационные учения
На них призвали более 600 человек
Изменить размер текста:
С 12 по 16 августа в Воронежской области объявлены комплексные мобилизационные учения, которыми руководит командующий ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.
Начало учений объявил своим указом президент РФ. Особенностью их станет масштабность: всего на военные сборы будут призваны более 600 человек. На территории региона введены в действие план перевода области на условия военного времени, а также план гражданской обороны и защиты населения.
В ходе учений также будет отрабатываться взаимодействие военных с органами исполнительной власти по выполнению мобилизационных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU