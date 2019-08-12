2019-08-12T18:07:59+03:00
Общество

В Воронежской области проходят масштабные комплексные мобилизационные учения

На них призвали более 600 человек
Елена ФЕДЯШЕВА
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С 12 по 16 августа в Воронежской области объявлены комплексные мобилизационные учения, которыми руководит командующий ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Начало учений объявил своим указом президент РФ. Особенностью их станет масштабность: всего на военные сборы будут призваны более 600 человек. На территории региона введены в действие план перевода области на условия военного времени, а также план гражданской обороны и защиты населения.

В ходе учений также будет отрабатываться взаимодействие военных с органами исполнительной власти по выполнению мобилизационных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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