Почти 190 миллионов рублей потратят на новый детсад в Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-12T13:42:28+03:00

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Власти Борисоглебска готовы выделить на строительство нового детского сада 188 миллионов рублей. Это следует из аукционной документации, которая появилась на сайте государственных закупок.

Учреждение появится вблизи проезда Бирюзовый. Подрядчику предстоит построить фундамент и несущие конструкции, провести внешнюю и внутреннюю отделку, создать систему водоснабжения и канализации.

Срок строительства детсада - 1 августа 2020 года. Около 50 миллионов подрядчик получит уже в этом году, остальную сумму - в следующем. Дата окончания подачи заявок - 19 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU