Трое воронежцев украли сигарет на полмиллиона рублей
Директор воронежской фирмы, торгующей табаком, мог представить пропажу нескольких пачек, "блока" или даже ящика сигарет. Но чтоб исчезло полгрузовика... "Общий ущерб, причиненный организации, составил около 500 тысяч рублей", - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.
Выяснилось, что в день преступления водитель загрузил автомобиль товаром для доставки в торговые точки. Перед рейсом на несколько минут заехал домой. Когда вернулся к машине, обнаружил, что кузов опустошен.
Полицейские узнали, на каком автомобиле передвигались предполагаемые воры. Машину остановили на проспекте Труда. Троих мужчин 26, 35 и 48 лет задержали, все они в изоляторе. Украденные сигареты изъяли. Мужчинам грозит до шести лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU