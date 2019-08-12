Трое воронежцев украли сигарет на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-12T11:10:28+03:00

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Директор воронежской фирмы, торгующей табаком, мог представить пропажу нескольких пачек, "блока" или даже ящика сигарет. Но чтоб исчезло полгрузовика... "Общий ущерб, причиненный организации, составил около 500 тысяч рублей", - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Выяснилось, что в день преступления водитель загрузил автомобиль товаром для доставки в торговые точки. Перед рейсом на несколько минут заехал домой. Когда вернулся к машине, обнаружил, что кузов опустошен.

Полицейские узнали, на каком автомобиле передвигались предполагаемые воры. Машину остановили на проспекте Труда. Троих мужчин 26, 35 и 48 лет задержали, все они в изоляторе. Украденные сигареты изъяли. Мужчинам грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU