В Воронеже в ночном пожаре обгорели несколько машин

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-11T09:14:31+03:00

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В воскресенье, 11 августа, в 4.06 в дежурную часть МЧС позвонили и рассказали, что на улице Гаршина горят несколько автомобилей.

На место ЧП выехала пожарная машина с четырьмя сотрудниками пожарно-спасательной части № 24 МЧС на борту. Пламя удалось потушить быстро. Уже в 4.18 пожар был ликвидирован. Однако огонь успел сильно повредить машины. По данным регионального ГУ МЧС, люди во время пожара не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU