В Воронеже в ночном пожаре обгорели несколько машин
ЧП случилось в Железнодорожном районе
Ночной пожар сильно повредил несколько автомобилей.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
В воскресенье, 11 августа, в 4.06 в дежурную часть МЧС позвонили и рассказали, что на улице Гаршина горят несколько автомобилей.
На место ЧП выехала пожарная машина с четырьмя сотрудниками пожарно-спасательной части № 24 МЧС на борту. Пламя удалось потушить быстро. Уже в 4.18 пожар был ликвидирован. Однако огонь успел сильно повредить машины. По данным регионального ГУ МЧС, люди во время пожара не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU