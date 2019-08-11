2019-08-11T09:14:31+03:00
Происшествия

В Воронеже в ночном пожаре обгорели несколько машин

ЧП случилось в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Ночной пожар сильно повредил несколько автомобилей.Ночной пожар сильно повредил несколько автомобилей.Фото: из архива «КП»
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В воскресенье, 11 августа, в 4.06 в дежурную часть МЧС позвонили и рассказали, что на улице Гаршина горят несколько автомобилей.

На место ЧП выехала пожарная машина с четырьмя сотрудниками пожарно-спасательной части № 24 МЧС на борту. Пламя удалось потушить быстро. Уже в 4.18 пожар был ликвидирован. Однако огонь успел сильно повредить машины. По данным регионального ГУ МЧС, люди во время пожара не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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