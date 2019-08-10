2019-08-10T19:39:38+03:00
Звезды

Воронежцы могут посетить бесплатные лекции на выставке дизайна

До конца августа пройдет три интересных встречи
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На выставке «История российского дизайна 1917-2017», которая работает в музее имени Крамского, заявлена образовательная программа. До конца августа воронежцы могут посетить три интересные встречи.

15 августа пройдет лекция «Вечно живое прошлое. Дизайн как эволюция идеи». Ее проведет историк дизайна, специалист по истории дизайна жилой среды, коллекционер и галерист Павел Ульянов. Тема его лекции - эволюционный дизайн. Начало в 18.00.

22 августа запланирована лекция историка архитектуры, дизайна и градостроительства, кандидата искусствоведения Николая Васильева «Архитектура и дизайн ХХ века». Дизайн - самое молодое из проектных искусств, на тысячи лет моложе архитектуры и градостроительства, но в тоже время гораздо более динамичное. Речь пойдет о становлении дизайна в нашей стране. Начало в 18.00.

29 августа приходите на кинопоказ «Дизайн в СССР». После фильма запланирована дискуссия с куратором выставки, основателем и директоррм Московского музея дизайна Александрой Саньковой. Начало в 18.00.

Напомним, вход на экспозицию и лекции бесплатный. Выставка будет открыта до 29 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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