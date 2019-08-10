70 воронежцев отправятся за грантами на фестиваль «Таврида-АРТ»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-10T17:34:45+03:00

На форуме можно представить творчество в разных жанрах

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Воронежцы примут участие в первом фестивале творческих сообществ «Таврида–АРТ», который пройдет с 20 по 26 августа в крымском Судаке. За грантами на форум отправится семь десятков наших талантливых земляков.

На фестивале будет работать несколько площадок, где можно представить свое творчество: «Таврида Арт» (художественное искусство, дизайн, стрит-арт, скульптура, архитектура), «Таврида КВН» (юмористические зарисовки, миниатюры, баттлы, stand-up шоу), «Таврида Кино и театр» (режиссеры, сценаристы, постановщики, актеры театра и кино, аниматоры, операторы и монтажеры), «Таврида Лайф» (здоровый образ жизни), «Таврида Музыка» (исполнители всех музыкальных жанров), «Таврида Танцы» (танцевальные направления), «Таврида Народная» (мастера народного творчества, фольклор, промыслы), «Таврида Добро» (сохранение исторического и культурного наследия страны, реализация социокультурных инициатив).

Каждый вечер на фестивале будут проходить концерты, в которых примут участие ведущие российские музыканты: «Ария», Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, 25/17, «Пикник», Гарик Сукачев, Мот, Guf, Клава Кока, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, «Моя Мишель», «Ленинград».

ИСТОЧНИК KP.RU