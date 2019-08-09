В Воронежской области за два дня госпитализировали еще 15 человек, отравившихся грибами

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-09T16:21:37+03:00

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В Воронежской области выросло количество отравившихся грибами. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Напомним, до этого мы сообщали, что чуть больше чем за неделю, с 29 июля по 7 августа, в центр острых отравлений областной больницы №1 с диагнозом «отравление грибами» госпитализировали 31 человека.

Но люди продолжают поступать из-за употребления несъедобных грибов. Так, в центр острых отравлений с 7 по 9 августа госпитализировали еще 15 жителей.

- На данный момент в стационаре находятся 33 человека: 17 – из города, 16 – из районов области. Число смертельных случаев увеличилось до трех, - сообщили в облздраве. - В связи с серьезной ситуацией прервал свой отпуск главный внештатный токсиколог, заведующий центром острых отравлений ВОКБ №1 Александр Сертаков.

В реанимации областной детской больницы №1 продолжается лечение 9-летнего мальчика, отравившегося грибами. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU