В Воронежской области сотруднице, тяжело сломавшей ногу на производстве, выплатят 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-09T15:21:15+03:00

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В апреле 2016 года на площадке элеватора Бутурлиновского мелькомбината произошел несчастный случай: сотрудница предприятия из-за того, что не было люка, угодали в технологический проем и получила открытый оскольчатый перелом кости правой голени со смещением. Эта травма относится к категории тяжелых. Женщине дали третью группу инвалидности.

- Полученная травма и осложнения, возникшие после нее, негативно повлияли на состояние здоровья истицы, возможность продолжать трудиться и вести нормальный образ жизни - тяжело ходить на большие расстояния, долго сидеть, передвигаться без помощи трости, - отметили в областной прокуратуре.

В марте 2019 года Бутурлиновский районный суда частично удовлетворил иск женщины к комбинату о компенсации морального вреда. С предприятия взыскали 80 тысяч рублей. Однако соразмерна ли такая сумма причиненному вреду? Вот и прокурор внес апелляционное представление.

- Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве 9 августа 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU