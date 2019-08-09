В Воронеже могут вернуть пешеходный переход у Центрального рынка

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-09T13:16:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Быть может, из-за акции воронежцев, которые установили мемориалы удобным пешеходным переходам в центре города или же по другим причинам, но 9 августа мэр Вадим Кстенин ввел временный запрет на отмену и демаркирование исторически сложившихся пешеходных переходов.

Более того, появился шанс, что проведенная ликвидация «пешеходника» на улице Фридриха Энгельса у Центрального рынка будет оспорена.

Случившиеся «исчезновения» и переносы руководитель городского управления транспорта Сергей Латынин объяснил тем, что решения принимались комиссионно. И основанием, как правило, были предписания надзорных органов, например, УМВД России по Воронежу.

Оказалось, что уже подготовлен приказ, согласно которому на 12 подобных переходах должны быть демонтированы дорожные знаки. Например, может исчезнуть переход к Кольцовскому скверу от остановки общественного транспорта. Это объяснили тем, что он ведет в проезд сквозь арку к улице Пушкинской, соответственно, располагаться в этом месте согласно нормам не должен.

- Многие пешеходные переходы созданы в свое время по многочисленным обращениям горожан, то есть там, где они реально были нужны. Люди привыкли там ходить и будут там ходить после демонтажа знаков и демаркирования перехода, тем самым будет повышаться риск ДТП с наездом на пешехода - это очень плохо, - обратил внимание Вадим Кстенин.

В ближайшее время должно пройти расширенное совещание, на котором выступят как члены комиссии, так и представители общественности. Кучастию будут привлечены и заместители руководителей управ районов, которым предстоит обеспечить обустройство антикарманов, подходов к пешеходным переходам – для тех объектов, которые можно довести до нормативного состояния. До этого совещания ликвидировать пешеходные переходы в Воронеже не должны.

Тем временем переход у Воронежского госуниверситета перенесли и обещают сделать регулируемым.

ИСТОЧНИК KP.RU