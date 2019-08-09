В Воронеже наркокурьера поймали, когда он делал «закладку»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-09T11:53:17+03:00

Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

На улице Ипподромной в Коминтерновском районе полицейские задержали 30-летнего воронежца с наркотиками, предназначенными для сбыта путем «закладок».

- В ходе проведенного исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что изъятое является мефедроном, массой 97,60 граммов, - сообщили в региональном ГУ МВД.

В отделе полиции мужчина признался, что с помощью мессенджеров сообщал покупателям, где находится наркотик. Возбуждено уголовное дело. Наркокурьеру грозит до двадцати лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU