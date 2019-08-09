В Воронеже наркокурьера поймали, когда он делал «закладку»
Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы
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На улице Ипподромной в Коминтерновском районе полицейские задержали 30-летнего воронежца с наркотиками, предназначенными для сбыта путем «закладок».
- В ходе проведенного исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что изъятое является мефедроном, массой 97,60 граммов, - сообщили в региональном ГУ МВД.
В отделе полиции мужчина признался, что с помощью мессенджеров сообщал покупателям, где находится наркотик. Возбуждено уголовное дело. Наркокурьеру грозит до двадцати лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU