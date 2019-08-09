В Воронежской области увеличилось число случаев заболеваний корью

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-09T09:26:32+03:00

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За прошедший период 2019 года в Воронежской области зарегистрировано 15 случаев кори, в том числе у 13 непривитых детей и у двух взрослых, выезжавших за пределы нашего региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Таким образом, можно говорить о том, что были зафиксированы новые случаи, ведь раньше мы сообщали о меньшем количестве заболевших.

Например, тогда очаг заболевания «разгорелся» в другой многодетной семье, где родители также выступают против вакцинации. Но бывает и так, что люди зря пугаются из-за подозрений, что заболели корью.

- Многие инфекционные заболевания имеют клинические проявления в виде сыпи, поэтому ее наличие не свидетельствует о заболевании корью. Для диагностики кори важно учитывать прививочный статус заболевшего, этапность появления высыпаний и ряд других признаков, характерных для этого заболевания. Указывать адреса заболевших лиц департамент здравоохранения не вправе, - подчеркнули в облздраве.

К слову, в этом году от кори должны были провакцинировать более 20 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU