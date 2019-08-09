Переход у Воронежского госуниверситета перенесли и обещают сделать регулируемым

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-09T08:48:32+03:00

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Нерегулируемый пешеходный переход у Воронежского госуниверситета переместился на несколько десятков метров от кольца. В ближайшее время у новой зебры также должен появиться светофор. Однако эту новость воронежцы восприняли не однозначно: если одни подтвердили, что раньше переходить дорогу у ВГУ было опасно, то другие обратили внимание, что горожан заставляют «ходить как коней в шахматах».

- Решения принимается комиссионно в интересах обеспечения безопасности, в комиссии - представители надзорных органов. Пешеходник располагался практически в границах кольца, можно сказать - на кольце. Воронежские водители далеко не всегда показывают поворотники при движении по кольцам, в том числе при выезде, создавая обманчивое ощущение безопасности. При такой близости - это слишком рискованно. Плюс возможность ДТП, когда пропускающую машину из-за удара сзади может бросить на пешехода. Поэтому пешеходный переход перенесен на незначительное расстояние, реально незначительно, речь идет о паре десятков метров. В месте, где он организован, обеспечены спуски для комфорта маломобильных групп горожан. И в ближайшее время там будет установлен светофор (готовятся торги на его монтаж) - пешеходный переход станет регулируемым, - написал руководитель управления информации мэрии Никита Чеботарев.

В то же время местные активисты обратились к статистике Госавтоинспекции - так вот по этим данным на пешеходном переходе у ВГУ и вблизи его за последние четыре года не было ни одного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU