В Воронеже пропала 16-летняя школьница, вышедшая гулять с собакой

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-08T11:26:36+03:00

Валерия Стрельцова вечером 7 августа пошла гулять с собакой и не вернулась. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Не вернулась ни девочка, ни животное

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Вечером в среду, 7 августа, 16-летняя Валерия Стрельцова вышла гулять с собакой из дома № 34 на улице Артамонова, сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье». Домой девочка не вернулась. Собака тоже не прибежала к хозяевам.

С утра 8 августа волонтеры начали поиски. Их координирует представитель Следственного комитета.

Приметы Валерии Стрельцовой: на вид 14 лет, рост 165 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы, стрижка – удлиненное каре. Ушла гулять со своей собакой – восточно-европейской овчаркой. Была одета в белую вязаную кофту и черные джинсы.

Всех, кто видел девочку, похожую на Валерию, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU