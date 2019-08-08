В Воронеже пропала 16-летняя школьница, вышедшая гулять с собакой
Вечером в среду, 7 августа, 16-летняя Валерия Стрельцова вышла гулять с собакой из дома № 34 на улице Артамонова, сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье». Домой девочка не вернулась. Собака тоже не прибежала к хозяевам.
С утра 8 августа волонтеры начали поиски. Их координирует представитель Следственного комитета.
Приметы Валерии Стрельцовой: на вид 14 лет, рост 165 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы, стрижка – удлиненное каре. Ушла гулять со своей собакой – восточно-европейской овчаркой. Была одета в белую вязаную кофту и черные джинсы.
Всех, кто видел девочку, похожую на Валерию, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU