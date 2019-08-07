2019-08-07T17:29:05+03:00
Происшествия

Трое мужчин отравились грибами, собранными в лесу в Воронежской области

Помните, что не следует употреблять в пищу те грибы, в которых вы сомневаетесь
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Не трогайте грибы, если плохо разбираетесь в нихНе трогайте грибы, если плохо разбираетесь в нихФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Трое мужчин отравились грибами, собранными в сосновом лесу вблизи села Есипово Терновского района. Об этом 7 августа рассказали в территориальном отделе управления Роспотребнадзора в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском и Терновском районах.

Вечером 5 августа мужчины 27, 47 и 63 лет поужинали жареными грибами, которые собрали сами же накануне. На следующий день, 6 августа, они почувствовали недомогание и вызвали скорую помощь. Их тут же госпитализировали в районную больницу, а после оказания первой помощи отправили на лечение в Воронеж. Сейчас остатки их ужина отправлены на исследование.

Помните, что не следует употреблять в пищу те грибы, в которых вы сомневаетесь или вид которых вы не можете определить. Кроме того, опасны могут быть и съедобные грибы, если они, например, росли около дороги или рядом с ядовитыми грибами. Особенно осторожны с грибаим должны быть дети и люди пожилого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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