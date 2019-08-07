В Воронеже поймали наркокурьера на закладке «синтетики», губящей мозг человека

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-07T16:28:38+03:00

Мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет

Изменить размер текста: A A

В Северном микрорайоне на улице Жилой в лесополосе полицейские задержали 30-летнего мужчину, делавшего «закладку» синтетического наркотика пирролидиновалерофенона. Эта дрянь расстраивает мышление человека, губит интеллект. После употребления даже относительно малой дозы невозможно собрать мысли и сосредоточиться на чем то конкретном. Наркотик был расфасован по сверткам.

- Мужчину отправили в следственный изолятор. Возбужено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Наркокурьеру грозит до двадцати лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU