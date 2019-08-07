Билеты на матчи воронежского «Бурана» скоро можно будет купить через интернет

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-07T14:15:13+03:00

Цены на них останутся такими же, как и в прошлом году

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В пресс-службе «Бурана» сообщили о том, что скоро на матч «ураганных» можно купить билет, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайты hcburan.ru или kassir.ru, где будет соответствующая кнопка. Чтобы пройти контроль на входе в «Юбилейный», нужно будет сосканировать штрих-код на билете. Причем сделать это можно будет, как предъявив его «классическую» бумажную версию, так и с мобильного телефона.

Билеты можно будет оплачивать банковской картой. Их можно купить в кассах дворца спорта «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116) без кассового сбора. Они теперь будут работать ежедневно с 10 до 19 часов.

В остальных кассах по адресам: ТЦ «Лента» (улица Домостроителей, 24); ТЦ «Левый берег» (Ленинский проспект, 1Д); ТЦ «Галерея Чижова», (Кольцовская, 35 А) и через интернет нужно будет заплатить кассовый сбор (10% от стоимости билета).

Цены на билеты останутся на уровне прошлого сезона. На сектора А, Е, Ф, К, Л и часть сектора Л, где располагаются лавки фан-сектора нужно будет заплатить от 50 до 100 рублей (категория «Эконом»). Сектора Ж, И, Б, Д обойдутся уже в 250 «целковых» («Стандарт»).

Сектора С и Н (1, 2,3 ряд) стоят 350 рублей («Бизнес»). Самые дорогие билеты (категория ВИП) - на сектор Н (4, 5, 6 ряд) – 400 рублей .

Билеты на сектора категории «Эконом» и «Стандарт» будут давать бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 группы (при предъявлении удостоверения).

Также на хоккей смогут пройти бесплатно дети до 5 лет. Ребятишкам от 5 до 12 лет в сопровождении взрослых (при предъявлении свидетельства о рождении) предоставляют 50-ную скидку на билет любой категории. Школьникам – такую же, но только на «Эконом». Как и студентам, но им нужно будет предъявить студенческий билет.

Инвалиды 2 группы (при предъявлении удостоверения) получат 50-ную скидку на билеты категории «Эконом» и «Стандарт».

ИСТОЧНИК KP.RU