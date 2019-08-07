Спасатели предупредили воронежцев о надвигающемся шквалистом ветре

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-07T13:14:55+03:00

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8 августа с 6.00 до 18.00 местами в Воронежской области и Воронежу ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в местном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам! Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - напомнили в ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU