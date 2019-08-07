2019-08-07T08:49:46+03:00
Общество

В Воронеже стадион «Локомотив» будут «переделывать» за 51,5 млн рублей

Там также заменят натуральный газон искусственным
Олег ИВАНОВ
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Компания «Интерспортстрой» вслед за реконструкцией воронежского стадиона «Чайка» займется и другим объектом, так или иначе причастном к Чемпионату мира по футболу 2018 года - тренировочной площадкой «Локомотив». 5 августа как и в прошлый раз выяснилось, что на электронный аукцион подана только одна заявка, но она была признана соответствующей.

Обновление стадиона на улице Нариманова может обойтись в 51,5 млн рублей. Подрядчику должен демонтировать ненужные конструкции и оборудовать новое футбольное поле с искусственным травяным покрытием. Необходимо смонтировать наружные электрические сети и линии связи, сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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