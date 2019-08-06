На воронежском предприятии в зерне нашли голубиный помет

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-06T13:40:20+03:00

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Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям наведалось в племенной завод "Дружба", что в Павловском районе. Компания занимается выращиванием зерновых, масличных культур и сахарной свеклы, животноводством.

Проверили склады и нашли грубые нарушения. В помещениях летали голуби, на зерне были следы птичьего помета. На деревянных балках заметили паутину. Кроме того, склады не закрывались герметично. В помещения затекала вода, что обрадовало вредителей. Итоги исследования проб зерна показали зараженность амбарным долгоносиком, мучным хрущаком, рыжим мукоедом и гороховой зерновкой.

Инспектор Россельхознадзора направил материал в суд. В итоге фирму обязали заплатить штраф за нарушение требований техрегламентов.

ИСТОЧНИК KP.RU