В Воронеже 16-летний мальчик сорвался с пожарной лестницы и разбился

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-05T18:57:26+03:00

Эту пожарную лестницу, похоже, давно никто не ремонтировал. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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В ночь со 2 на 3 августа в Ленинском районе 16-летний подросток и его 18-летний знакомый решили залезть на крышу дома на улице Кирова по пожарной лестнице. На высоте четвертого этажа ступенька под мальчиком обломилась, и он полетел вниз, на землю. Подросток умер. Его приятель не пострадал.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (до двух лет лишения свободы). Под суд, видимо, пойдут коммунальные работники, которые должны были следить за состоянием дома.

ИСТОЧНИК KP.RU