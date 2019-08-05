За год в Воронеже выявили пять финансовых пирамид

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-05T16:01:30+03:00

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В Воронежской области в 2018 году и первом полугодии 2019 года было выявлено пять организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. Напомним три основных признака пирамиды: предложение высоких доходов, привлечение большого количества участников и широкая реклама.

В воронежском отделении Банка России также обращают внимание, что в первую очередь необходимо проверить наличие лицензии на ведение заявленной деятельности, либо узнать статус компании на сайте www.cbr.ru в разделе «Проверить участника финансового рынка» и в разделе «Финансовые рынки».

Согласитесь, подозрительно, если компания зарегистрирована буквально вчера, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Эти данные можно проверить через Единый государственный реестр юридических лиц ФНС России.

- Четким сигналом об обмане является обязанность внести небольшую сумму денег, как правило, наличными, для допуска к возможности вложиться в проект (и уже потом получать «гигантские» дивиденды). Или вам заявляют об отсутствии каких-либо рисков - настоящие инвестиционные компании предупреждают вкладчиков о рисках инвестиций. Обещание повышенных бонусов при привлечении в компанию своих друзей и знакомых – серьезный аргумент в пользу того, что перед

Если же вы стали жертвой финансовой пирамиды, то соберите все имеющиеся у вас документы и доказательства передачи денег, составьте претензию и обратитесь в правоохранительные органы. Жалобу на подозрительную финансовую операцию можно подать и в Банк России, где рассматривают подобные обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU