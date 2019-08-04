В воронежской области пенсионер пять суток бродил по лесу

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-04T18:12:06+03:00

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Волонтеры рассказали, как шли поиски 78-летнего дедушки, пропавшего 26 июля в Хохольском районе. Мужчина отправился из деревни на дачу и пропал.

Вечером того же дня поисковики получили ориентировку на пенсионера и отправились на выезд. Прочесали обочины дорог, овраги, лесополосы параллельно расклеивая листовки. Надежда найти живым пожилого человека, оказавшегося в лесу без еды, питья и теплой одежды, особенно в нынешних погодных условиях, таяла день за днем. И вот на пятые сутки поисков на пенсионера наткнулись полицейские во время патрулирования. Пенсионер был сильно истощен и обезвожен.

- Если бы добровольцев было больше, у нас был бы шанс найти дедушку еще в понедельник. Нам всегда не хватает людей на поисках, мы рады каждому новому добровольцу, ведь еще один человек на поиске повышает своим присутствием шанс на спасение пропавшего, - написали поисковики на странице своего паблика «Поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж» соцсети «Вконтакте».

По какой причине пенсионер потерялся в лесу, и не мог найти дорогу домой, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU