В Воронеже водитель «Нивы» протаранил стоявший на перекрестке рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-03T11:44:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в столкновении автомобиля «Нива Шевроле» и рейсового автобуса пострадали 37-летний мужчина и 17-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ДТП случилось 2 августа примерно в 18.40 на проспекте Патриотов.

Воронежец на «Ниве» ехал со стороны Курска. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и врезался в стоявший перед ним на перекрестке автобус «Воронеж-Бахчеево». 44-летний водитель автобуса ждал пока загорится разрешающий сигнал.

С различными травмами водитель «Нивы» и его пассажир-подросток были госпитализированы. Инспекторам же предстоит определить все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU