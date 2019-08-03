В Воронеже стадион «Чайка» вновь реконструируют за 53 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-03T09:36:21+03:00

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1 августа стало известно, что подана только одна заявка на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Чайка», что расположен на улице Краснознаменная. Тем не менее заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона . Таким образом, работами, в частности обустройством искусственного покрытия займется компания «Интерспортстрой». Контракт, скорее всего, заключен по максимальной цене - 53,4 млн рублей.

Напомним, стадион «Чайка» реконструировали к Чемпионату мира по футболу, что проходил в России. Сборная Марокко выбрала Воронеж в качестве тренировочной базой на чемпионате мира-2018. 10 июня футболисты приземлились в воронежском аэропорту. Спортсмены заселились в отеле «Мариотт» в центре Воронежа (проспект Революции, 38). Тренировались они как раз на воронежской «Чайке».

ИСТОЧНИК KP.RU