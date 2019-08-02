В Воронеже на остановке умер мужчина

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-02T19:15:30+03:00

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В Воронеже на остановке «ДК Электроника» умер мужчина. Инцидент произошел около восьми часов вечера 31 июля. Об этом сообщили горожане.

Местные жители попытались спасти его и вызвали скорую, но не успели. Мужчине стало плохо с сердцем. В пресс-службе ГУ МВД России по региону рассказали, что сообщение от очевидцев поступило к ним в 19.27. Смерть горожанина не носит криминального характера. Он скончался от сердечной недостаточности. Личность его установили, связавшись с родственниками. Погибший оказался жителем Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU