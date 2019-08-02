Анна Нетребко выступит в Воронеже

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-02T18:08:00+03:00

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Мега новость для воронежских любителей классического искусства. В столицу Черноземья с гастролями приедет Анна Нетребко. Оперная дива выступит в Воронеже со своим мужем, тенором Юсифом Эйвазовым осенью 2020 года.

Талант уроженки Краснодара открыл известный дирижер Валерий Гергиев. Анна Нетребко стала звездой, выступая в Мариинском театре, а потом и по всему миру. С момента триумфального дебюта в опере Моцарта «Дон Жуан» на Зальцбургском фестивале в 2002 году Анну Нетребко стали регулярно приглашать ведущие оперные площадки мира: Метрополитен-опера, миланский театр «Ла Скала», лондонский Королевский театр Ковент-Гарден и др. В 2007 году Нетребко вошла в тройку 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. В 2017 году она была названа лучшей певицей на International Opera Awards в Лондоне и получила награду «Мировая звезда» Международной музыкальной премии BraVo в области классического искусства.

Юсиф Эйвазов - один из ведущих теноров мира, обладатель сильного объемного голоса, известен своим легким и блистательным верхним регистром. Его часто сравнивают с великими мастерами прошлого - Аурелиано Пертиле и Франко Корелли.

Гастрольный график Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова расписан на годы вперед. Артисты выступят с Воронежским молодежным симфоническим оркестром 27 октября 2020 года в Event-Hall.

ИСТОЧНИК KP.RU