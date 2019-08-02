Воронежец рассказал, как его пытались развести на алкоголь и конфеты «силовики»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-02T17:57:01+03:00

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Воронежец поделился новым методом мошенничества, на которое чуть не попался сам. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети накануне, 1 августа.

Роман Пономарев работает в интернет-магазине сантехники. На днях ему позвонили якобы из ГИБДД и попросили проконсультировать в выборе унитазов и умывальников. Мужчина согласился. Ему назначили встречу и продиктовали адрес регионального управления ГИБДД на Холмистой. Когда местный житель приехал на место, сразу же связался с клиентом. Но человек, представившийся подполковником, сообщил ему, что занят и перезвонит.

- Через 15 минут раздается звонок от того же подполковника. Он начинает жаловаться на какую-то комиссию у него в кабинете, которую ему нужно обхаживать. И по-дружески просит смотаться в магазин, чтобы купить хорошего спиртного и конфет! Деньги обещает отдать сразу при встрече. Якобы ему некого больше послать, все заняты и так далее, - делится местный житель.

Воронежец вежливо объяснил звонившему, с какой целью приехал и отказался выполнять его просьбу. В ответ на это собеседник пообещал снова ему перезвонить. Но звонка горожанин так и не дождался.

- Уже вечером я поделился с друзьями интересным случаем. Никто не удивился! Оказывается, были уже такие разводы в Воронеже. Люди приносили спиртное, отдавали его на проходной, и потом им его, естественно, не оплачивали, а просто просили покинуть территорию, - рассказал Роман. - Поэтому я и решил поделиться с земляками историей, чтобы предостеречь их от обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU